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Рогов: ВС РФ приближаются к Днепропетровской области Украины

Российские военные продвинулись западнее села Солёное, освободив около трёх квадратных километров.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные продвинулись западнее населённого пункта Солёное в Донецкой народной республике и приблизились к границе с Днепропетровской областью, заявил Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись западнее села Солёное, освободив порядка трёх квадратных километров, ещё больше приблизившись к границе с Днепропетровской областью», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов отметил, что ВС РФ продвинулись от населённого пункта Волково к селу Котлино к железной дороге. Данная железная дорога соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью. Здесь российские военные освободили более четырёх квадратных километров.

Кроме того, по словам Рогова, в настоящее время участок юго-западней Красноармейска является «наиболее приближённым» к границе Днепропетровской области Украины.

Российским военным остаётся освободить несколько «плотно расположенных» друг к другу сёл.

Полковник ВС Австрии Маркус Райснер подчеркнул, что после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) продвижение военных РФ в сторону Днепропетровской области будет осуществляться без особого сопротивления.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что подразделения ВС РФ прорвались в Сумскую область западнее населённого пункта Журавка.