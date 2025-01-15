ВС РФ поразили замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Дроны «Куб», производимые концерном «Калашников», предназначены для поражения как бронетехники, так и живой силы противника. В 2023 году стало известно о начале поставок модернизированных версий этих беспилотников, обладающих боевой частью повышенного могущества, что усиливает их эффективность на поле боя.