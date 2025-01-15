В Уфе из-за угрозы атаки БПЛА эвакуировали сотрудников 2 заводов

Отметим, что 14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За несколько часов средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщает Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. Об атаке дронов сообщили также главы Тульской, Воронежской, Орловской и Ростовской областей, а также Татарстана. В Казани ВСУ пытались атаковать химзавод.