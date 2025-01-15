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В Уфе из-за угрозы атаки БПЛА эвакуировали сотрудников 2 заводов

В Уфе из-за угрозы атаки БПЛА эвакуировали сотрудников 2 заводов. Предприятия расположены в промзоне на севере города, сообщают со ссылкой на информацию UTV издание «Газета.ру».

Сообщается, что эвакуация проходила днем во время введения ограничений в аэропорту «Уфа» им. Мустая Карима и включения плана «Ковер». Ради безопасности пассажиров запрет на прилет и вылет самолетов был введен с 13 до 15 часов.

Отметим, что 14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За несколько часов средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщает Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. Об атаке дронов сообщили также главы Тульской, Воронежской, Орловской и Ростовской областей, а также Татарстана. В Казани ВСУ пытались атаковать химзавод.