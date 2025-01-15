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Рогов сообщил, что войска РФ завершили зачистку села Зеленое

Населенный пункт фактически перешел под российский контроль, отметил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты.

Источник: РИА "Новости"

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Российские войска завершили зачистку от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Зеленое в югу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР.

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В селе Зеленое к югу от Покровска закончена зачистка подразделений ВСУ. Населенный пункт фактически перешел под российский контроль», — сказал Рогов.