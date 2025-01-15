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Рядом с Татарстаном нашли упавший беспилотник

Снаряд был обнаружен на севере Ульяновской области.

В соседней с Татарстаном Ульяновской области обнаружили беспилотник. Неразорвавшийся снаряд упал недалеко от границы с Татарстаном.

По информации Центра управления регионом, аппарат, похожий на дрон, был найден вблизи районного центра Цильна. Пострадавших нет. Повреждений на земной поверхности не выявлено.

По данным издания Ulnovosti, дрон обнаружили в районе села Красное Сюндюково, находящегося примерно в десяти километрах от татарстанской границы по прямой.

Напомним, что 14 января Татарстан в числе других регионов столкнулся с новой волной атак украинскими дронами. Три беспилотника добрались до Казани, еще три достигли Альметьевска.