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В Воронежской области 15 января сбили БПЛА

Режим опасности не объявляли.

Источник: Комсомольская правда

15 января в Воронежской области сбили очередной дрон. Об этом утром среды сообщил губернатор Александр Гусев.

— Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

отметил глава региона

Режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся.

Напоминаем, если вы увидели беспилотник в небе или на земле, позвоните 112 и сразу уходите из зоны его видимости. Приближаться к обломкам дронов нельзя, они могут быть заминированы.