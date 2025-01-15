В Воронежской области 15 января сбили БПЛА

15 января в Воронежской области сбили очередной дрон. Об этом утром среды сообщил губернатор Александр Гусев.
— Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся.
Напоминаем, если вы увидели беспилотник в небе или на земле, позвоните 112 и сразу уходите из зоны его видимости. Приближаться к обломкам дронов нельзя, они могут быть заминированы.