Военный комиссариат Башкирии опроверг фейк о призыве женщин в армию.

На днях в «Башинформ» обратилась руководитель одной из косметологических клиник Уфы. В ее организацию по электронной почте в первые дни нового года поступило письмо якобы из военного комиссариата республики с требованием до конца января представить списки сотрудниц, желающих поступить на военную службу по контракту, «с указанием их контактных данных и профессиональных навыков, которые могут быть востребованы на военной службе». Предписывается провести разъяснительную работу и выявить добровольцев. В случае невыполнения указания авторы письма пригрозили проверкой предприятия.
«Нигде на официальных сайтах я не видела такого решения. Я и мои коллеги в недоумении. Пожалуйста, помогите разобраться», — пишет читательница «Башинформа».
В военном комиссариате Башкирии данный «документ» назвали фейком.
«Никакие списки из числа женского пола мы не собираем», — подчеркнул военный комиссар республики, полковник Михаил Блажевич в ходе общения с «Башинформом».
В республиканском военкомате «Башинформу» пояснили, что в письме стоит неверная печать, а в указанную дату (2 января) и с данным исходящим номером (№ 15) никакие письма вообще не отправлялись.
Напомним, что в прошедшем, 2024-м году «Башинформу» пришлось опровергнуть немало фейков. Их абсурдное содержание вызывает недоумение, однако авторам подобных вбросов не удалось посеять панику, на которую они, вероятно, рассчитывали. Фейками оказались слухи об отправке призывников из Башкирии в Курск, о «страшной» марбургской лихорадке, мнимой отставке Главы Башкирии и другие. Вывод прост: чтобы не дать ввести себя в заблуждение, пользуйтесь только достоверными источниками информации.