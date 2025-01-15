Военный комиссариат Башкирии опроверг фейк о призыве женщин в армию.

На днях в «Башинформ» обратилась руководитель одной из косметологических клиник Уфы. В ее организацию по электронной почте в первые дни нового года поступило письмо якобы из военного комиссариата республики с требованием до конца января представить списки сотрудниц, желающих поступить на военную службу по контракту, «с указанием их контактных данных и профессиональных навыков, которые могут быть востребованы на военной службе». Предписывается провести разъяснительную работу и выявить добровольцев. В случае невыполнения указания авторы письма пригрозили проверкой предприятия.