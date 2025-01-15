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ФСБ рассказала о попытке ГУР подкупить российских военных в Горловке

ФСБ сообщила о попытке подкупа российских военнослужащих военной разведкой Украины. За $1 млн бойцам предлагалось оставить позиции у Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Российские спецслужбы сорвали эти планы, а полученный от украинской стороны аванс был направлен на нужды подразделений армии РФ.

Источник: РИА "Новости"

Сами события произошли в конце октябре 2023 года в районе шахты имени Гагарина. Там располагаются господствующие терриконы, захват которых открывал дорогу к городской застройке.

На опубликованных ФСБ кадрах, один из бойцов рассказывает, что тогда на него в мессенджере вышли представители ГУР и попытались его подкупить. Боец обо всем доложил командованию, после чего они решили «обыграть в свою пользу» эту ситуацию. Украинской стороне российский военный заявил, что согласен на сделку. После чего получил аванс $100 тыс. и обещание помощи в переезде в Европу.

Как сообщила ФСБ, в результате оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. А после того как в сторону российских позиций выдвинулись украинские военные, по ним были нанесен превентивные ракетно-артиллерийские удары. «Противник понес значительные людские и материальные потери», — говорится в сообщении.

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ФСБ