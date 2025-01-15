ФСБ рассказала о попытке ГУР подкупить российских военных в Горловке

На опубликованных ФСБ кадрах, один из бойцов рассказывает, что тогда на него в мессенджере вышли представители ГУР и попытались его подкупить. Боец обо всем доложил командованию, после чего они решили «обыграть в свою пользу» эту ситуацию. Украинской стороне российский военный заявил, что согласен на сделку. После чего получил аванс $100 тыс. и обещание помощи в переезде в Европу.