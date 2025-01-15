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Что известно о взрывах и отключениях света на Украине

Аварийные отключения электроэнергии ввели в ряде центральных и восточных областей Украины.

Источник: Reuters

На всей территории страны в течение двух часов действовала воздушная тревога, сообщалось о взрывах в некоторых городах и повреждении ряда объектов.

ТАСС собрал основное о ситуации.

География взрывов

  • Взрывы прогремели Кривом Роге, Черкассах, Ивано-Франковске, Харькове, а также Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях.
  • Предупреждения об угрозе с воздуха действовали на всей территории Украины в течение примерно двух часов.

Отключения электроэнергии

  • Аварийные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».
  • Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в стране применяются превентивные отключения электроэнергии.

Повреждения

  • Промышленное предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
  • Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в Telegram-канале.
  • Электроподстанция горит в центре Киева, сообщили в горадминистрации украинской столицы. Рядом находится станция киевского метро «Крещатик», а также Банковая улица, где расположен офис Владимира Зеленского.

Реакция Польши

  • Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи, как утверждает Варшава, с действиями РФ на западе Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.