Что известно о взрывах и отключениях света на Украине

На всей территории страны в течение двух часов действовала воздушная тревога, сообщалось о взрывах в некоторых городах и повреждении ряда объектов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
География взрывов
- Взрывы прогремели Кривом Роге, Черкассах, Ивано-Франковске, Харькове, а также Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях.
- Предупреждения об угрозе с воздуха действовали на всей территории Украины в течение примерно двух часов.
Отключения электроэнергии
- Аварийные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в стране применяются превентивные отключения электроэнергии.
Повреждения
- Промышленное предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
- Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в Telegram-канале.
- Электроподстанция горит в центре Киева, сообщили в горадминистрации украинской столицы. Рядом находится станция киевского метро «Крещатик», а также Банковая улица, где расположен офис Владимира Зеленского.
Реакция Польши
- Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи, как утверждает Варшава, с действиями РФ на западе Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.