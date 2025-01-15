На СВО погиб журналист из Башкирии.

— Это мой конституционный и человеческий долг. Сегодня эти нацисты вторглись в Курск, а завтра могут прийти в мой дом, нужно их отодвинуть. Я помогал бирским ребятам, бойцам СВО, собирал гуманитарную помощь. Также в своей рубрике «Патриот» очень много писал о бойцах-героях, волонтерах. Слова мужчины должны соответствовать его делам, — сказал Винер Фларисович.