На СВО погиб журналист из Башкирии.

Башкирская журналистика понесла тяжелую утрату. При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб журналист, главный редактор газеты «Победа» Бирского района Винер Зиганшин.
Винер Зиганшин заключил контракт с министерством обороны РФ в октябре 2024 года. Перед отправкой в зону СВО журналист рассказал «Башинформу», что защищать Родину — это долг каждого мужчины.
— Это мой конституционный и человеческий долг. Сегодня эти нацисты вторглись в Курск, а завтра могут прийти в мой дом, нужно их отодвинуть. Я помогал бирским ребятам, бойцам СВО, собирал гуманитарную помощь. Также в своей рубрике «Патриот» очень много писал о бойцах-героях, волонтерах. Слова мужчины должны соответствовать его делам, — сказал Винер Фларисович.
Винер Зиганшин родился 1 января 1964 года в деревне Гумар Бураевского района. В 1990 году окончил филологический факультет Карагандинский государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы». В редакцию газеты «Победа» Бирского района пришел работать в 1997 году корреспондентом. В 2016 году назначен главным редактором газеты «Победа». Член Союза журналистов РБ и РФ с 2005 года.
«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Винера Зиганшина и разделяет горечь утраты.