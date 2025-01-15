Боец из Урюпинска Анатолий Кулиш героически погиб в зоне СВО

Как сообщили в администрации города, мужчина был оператором беспилотных летательных аппаратов и погиб в Курской области. В некрологе, подготовленном местными властями, говорится, что Анатолий Кулиш родился и вырос в Урюпинске, где окончил Добринский лицей. После завершения учебы он прошел срочную службу в армии и позднее стал участником боевых действий в Сирии. Впоследствии он заключил контракт и отправился в зону СВО, чтобы защищать интересы своей Родины.