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Боец из Урюпинска Анатолий Кулиш героически погиб в зоне СВО

Он добровольно заключил контракт.

В Волгоградской области простятся с героически погибшим участником СВО.

В четверг, 16 января, в городе Урюпинске состоятся похороны Анатолия Кулиша, участника специальной военной операции, который отдал свою жизнь, выполняя воинский долг.

Как сообщили в администрации города, мужчина был оператором беспилотных летательных аппаратов и погиб в Курской области. В некрологе, подготовленном местными властями, говорится, что Анатолий Кулиш родился и вырос в Урюпинске, где окончил Добринский лицей. После завершения учебы он прошел срочную службу в армии и позднее стал участником боевых действий в Сирии. Впоследствии он заключил контракт и отправился в зону СВО, чтобы защищать интересы своей Родины.

К сожалению, жизнь Анатолия оборвалась на 27-м году. На малой родине у него остались родители, супруга и маленький сын.

Прощание с Анатолием пройдет 16 января, состоится отпевание в Покровском храме, а в 12:00 начнется траурная церемония в сквере Павших борцов. После этого военнослужащего предадут земле в хуторе Попов.