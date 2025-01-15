Смольный запретил до конца года публиковать фото и видео работы ПВО в городе

Первым пунктом постановления продлевается запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Петербурга. Ограничения не распространяются на органы власти, предприятия гособоронзаказа, представителей СМИ и киноиндустрии. Также запрет не распространяется на запуск дронов на спортивных мероприятиях, но поднимать их можно не выше 50 м и только в утвержденных комитетом по транспорту Петербурга местах. Ограничения вводятся сегодня и действуют до 31 декабря 2025 года, следует из документа.