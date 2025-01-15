Смольный запретил до конца года публиковать фото и видео работы ПВО в городе

Первым пунктом постановления продлевается запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Петербурга. Ограничения не распространяются на органы власти, предприятия гособоронзаказа, представителей СМИ и киноиндустрии. Также запрет не распространяется на запуск дронов на спортивных мероприятиях, но поднимать их можно не выше 50 м и только в утвержденных комитетом по транспорту Петербурга местах. Ограничения вводятся сегодня и действуют до 31 декабря 2025 года, следует из документа.
На этот же срок запрещено публиковать где-либо в сети кадры с работой ПВО в городе, говорится в постановлении.
В середине декабря прошлого года «Фонтанка» писала про установление запрета правительством Петербурга на публикацию информации, фото и видео работы ПВО, сбития беспилотников и противодействия любым суднам и атакам, а также последствий ударов дронов.
Нельзя раскрывать информацию о расположении воздушных судов в городе, боевых кораблей инженерно-фортификационных сооружений, используемых ВС РФ или правоохранительными органами. Исключение действует только в том случае, если информация становится публичной по решению ВС РФ, правоохранительных органов и местных властей.