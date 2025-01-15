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Смольный запретил до конца года публиковать фото и видео работы ПВО в городе

Смольный запретил с 15 января по 31 декабря 2025 года публиковать в интернете фото и видео с кадрами работы ПВО. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов сегодня, говорится на сайте городской администрации.

Первым пунктом постановления продлевается запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Петербурга. Ограничения не распространяются на органы власти, предприятия гособоронзаказа, представителей СМИ и киноиндустрии. Также запрет не распространяется на запуск дронов на спортивных мероприятиях, но поднимать их можно не выше 50 м и только в утвержденных комитетом по транспорту Петербурга местах. Ограничения вводятся сегодня и действуют до 31 декабря 2025 года, следует из документа.

На этот же срок запрещено публиковать где-либо в сети кадры с работой ПВО в городе, говорится в постановлении.

В середине декабря прошлого года «Фонтанка» писала про установление запрета правительством Петербурга на публикацию информации, фото и видео работы ПВО, сбития беспилотников и противодействия любым суднам и атакам, а также последствий ударов дронов.

Нельзя раскрывать информацию о расположении воздушных судов в городе, боевых кораблей инженерно-фортификационных сооружений, используемых ВС РФ или правоохранительными органами. Исключение действует только в том случае, если информация становится публичной по решению ВС РФ, правоохранительных органов и местных властей.