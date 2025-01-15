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В Пермском крае простятся с 37-летним Владимиром Гилевым, погибшим на СВО

У бойца остались жена Марина и дочь Ольга.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 16 января, в Пермском крае простятся с погибшим на СВО Владимиром Гилевым. Мужчина погиб, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Печальные новости сообщает администрация Верещагинского округа.

Владимир родился в деревне Кривчана 8 мая 1987 года, рос в многодетной семье. Окончил Кривчановскую начальную и Сепычевскую школы. После получил профессию.

Когда мужчина отправился на СВО — не сообщается, есть лишь данные о смерти. Владимир Гилев погиб 17 октября прошлого года. У него остались жена Марина и дочь Ольга.

Церемония прощания пройдет в доме культуры в деревне Кривчана. В 12.00 начнется сама церемония, а в 12.30 запланирован траурный митинг.