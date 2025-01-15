Участникам СВО в Башкирии поднимут премии по жилстройсбережениям.

«Кроме того, планируется, что максимальный размер ипотеки по ЖСС будет увеличиваться кратно числу участников, которые объединили сбережения в одном банке. Ранее размер кредита варьировался от 1 млн до 1,5 млн руб. в зависимости от срока накопления средств по программе», — отмечает издание.