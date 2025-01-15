Участникам СВО в Башкирии поднимут премии по жилстройсбережениям.

Для военнослужащих спецоперации из Башкирии планируют повысить размер ежемесячных премий по программе жилищных строительных сбережений, передает РБК-Уфа со ссылкой на минстрой РБ.
Предполагается, что премии вырастут с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей. На эти средства можно приобрести квартиру, погасить ипотеку, купить, построить или реконструировать дом.
«Кроме того, планируется, что максимальный размер ипотеки по ЖСС будет увеличиваться кратно числу участников, которые объединили сбережения в одном банке. Ранее размер кредита варьировался от 1 млн до 1,5 млн руб. в зависимости от срока накопления средств по программе», — отмечает издание.
Как ранее передавал «Башинформ», правительство России поддержит ветеранов и участников СВО, которые решат заняться агробизнесом.