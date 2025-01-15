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СМИ раскрыли, к чему привел распад бригады ВСУ на ключевом направлении

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Источник: AP 2024

«В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые», — говорится в материале.

Как указал Экс, такое решение приняли после распада 155-й механизированной бригады: из 5800 тысяч солдат примерно 1700 дезертировали, из-за чего подразделение развалилось до того, как смогло прибыть в Красноармейск.

Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.