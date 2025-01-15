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Волгоградцы, которые ищут пропавших бойцов СВО, могут сделать тест ДНК

Предварительная запись оформляется на Госуслугах.

Родственники пропавших без вести военнослужащих, которые участвовали в специальной военной операции, смогут сдать ДНК-тест в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» в Волгоградской области.

Для сдачи анализа необходимо предварительно записаться через портал «Госуслуги» или обратиться к социальному координатору фонда. Забор образцов будет проводиться по понедельникам и средам с 9:00 до 18:00.

Кроме того, фонд занимается приемом заявлений о розыске пропавших без вести солдат, а также составляет розыскные карты.

При оформлении карты родственники должны будут предоставить дополнительные сведения, включая описание особых примет военнослужащего, таких как форма или другие идентифицирующие характеристики.