Самарские контрактники с января получают от региона 4 млн рублей

«Единоразовая выплата достаточно серьезная — 3,6 млн рублей тем, кто такое решение принял, и в течение 9 месяцев по 50 тысяч рублей, чтобы те, кто идут защищать Родину, знали, что дома есть возможность чувствовать себя нормально, пока они на задании, — напомнил губернатор. — Таким образом, при заключении контракта гарантируется 4 миллиона рублей: это единовременная выплата от региона — 3 миллиона 600 тысяч рублей (установлена на срок с 1 января по 1 февраля 2025 года), еще 400 тысяч рублей — единовременная выплата от Минобороны РФ. Дополнительно к денежному довольствию по линии Министерства, от региона предусмотрены еще по 50 тысяч рублей в течение 9 месяцев». Помимо этого, в регионе уже действуют более 40 мер поддержки этой категории людей.