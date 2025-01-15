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Самарские контрактники с января получают от региона 4 млн рублей

В Самарской области единовременная выплата жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации, с 1 января 2025 года составляет 4 млн рублей. За первый год службы можно заработать 7 млн рублей.

На совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поручил усилить информирование населения о мерах поддержки участников СВО, а также сопровождению тех, кто принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и пойти выполнять боевые задачи в зоне СВО. «В Год защитника Отечества знаем, что победа будет, будет скоро. Все, что от нас зависит, мы должны обеспечить», — подчеркнул глава региона.

«Единоразовая выплата достаточно серьезная — 3,6 млн рублей тем, кто такое решение принял, и в течение 9 месяцев по 50 тысяч рублей, чтобы те, кто идут защищать Родину, знали, что дома есть возможность чувствовать себя нормально, пока они на задании, — напомнил губернатор. — Таким образом, при заключении контракта гарантируется 4 миллиона рублей: это единовременная выплата от региона — 3 миллиона 600 тысяч рублей (установлена на срок с 1 января по 1 февраля 2025 года), еще 400 тысяч рублей — единовременная выплата от Минобороны РФ. Дополнительно к денежному довольствию по линии Министерства, от региона предусмотрены еще по 50 тысяч рублей в течение 9 месяцев». Помимо этого, в регионе уже действуют более 40 мер поддержки этой категории людей.

Беспрецедентный уровень финансовой поддержки контрактников в Самарском регионе, уже вызвал интерес у жителей других областей, которые хотят пройти здесь подготовку и отправиться в зону боевых действий в самарских подразделениях. Им оказывается всяческая поддержка.

«В течение января единовременная выплата с учетом выплаты Минобороны будет составлять 4 миллиона рублей. Это серьезный шаг, направленный на поддержку наших военнослужащих, которые принимают решение встать на защиту Родины. Это самая высокая выплата в стране, и в целом, в Самарской области ведется огромная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Приглашаем жителей всех регионов страны, принявших решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, заключить контракт от Самарской области», — отметил ветеран СВО, Герой России Максим Девятов.