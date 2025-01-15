Теперь эти средства потратят «на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО», сообщили в ФСБ.
О срыве операции ВСУ сообщили в ФСБ 15 января. По их данным, представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций. «Устремления [Главного управления разведки Минобороны Украины] были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — сообщили в ФСБ.
После срыва операции Украины «были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ». По этим местам российские военные нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары. «Противник понес значительные людские и материальные потери», — сообщили в ФСБ.