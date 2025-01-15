ФСБ раскрыла, куда потратят $100 тыс. ВСУ после срыва украинской операции

Украинская разведка, которая пыталась провести сорванную ФСБ операцию, успела передать за ее выполнение $100 тыс., говорится в сообщении ФСБ. Речь идет о попытках ВСУ подкупить российских военных, чтобы они оставили позиции под Горловкой в ДНР.