ВС РФ нанесла групповой удар по энергообъектам ВПК Украины
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные взяли под контроль село в ДНР
Бойцы группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Украинка в ДНР. Освободить село удалось в результате успешных наступательных действий.
Бойцы группировки «Север» уничтожили два склада боеприпасов
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение мотопехотной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.
Украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Группировка «Запад» продвинулась по переднему краю
Подразделения «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 460 человек. Также российские бойцы уничтожили два бронетранспортера М113, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус».
Группировка «Юг» нанесла удар по четырем формированиям ВСУ
Бойцы «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение четырем бригадам противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.
«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Центр» нанесла удар о «Иностранному легиону»
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение десяти формированиям противника, в том числе «Иностранному легиону», в районах 12 населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки: 560 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.
Группировка «Восток» продавила линию обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся удар по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Новоселка, Разлив и Времевка ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 200 боевиков. Российские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм САУ «Богдана» и склад боеприпасов.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам противника
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике пяти бригад противника в районах населенных пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области, Днепровское, Антоновка, Никольское и Ивановка Херсонской области.
«Противник потерял до 95 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 137 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
Средства ПВО сбили 85 БПЛА самолетного типа, две управляемые авиационные бомбы Hammer, 10 реактивных снарядов HIMARS.