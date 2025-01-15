Главное из брифинга Минобороны 15 января 2025 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 460 человек. Также российские бойцы уничтожили два бронетранспортера М113, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус».