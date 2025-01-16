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Иркутяне могут отправить гуманитарную помощь и адресные посылки для бойцов в зону СВО

Иркутск открыл пункт сбора гуманитарной помощи и адресных посылок для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Пункт расположен на базе МУП «Теплоэнергосервис» по адресу: Ямская, 12. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Соцсети

Волонтерские организации активно привозят вещи, необходимые для поддержки бойцов, и любой желающий может присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Также принимаются адресные посылки для военнослужащих, которые будут доставлены непосредственно в зону СВО. Для отправки необходимо предоставить информацию о позывном, направлении и названии полка.

Создание пункта по приему гуманитарной помощи было инициировано мэрией совместно с благотворительным фондом «Любимый город» и региональной организацией ветеранов специальной военной операции. Жители Иркутска активно участвуют в этом процессе, что подчеркивает их неравнодушие и поддержку бойцов.