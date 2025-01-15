Россия и Украина провели первый в этом году обмен пленными

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 30 декабря прошлого года. Тогда обе стороны передали по 150 военных. 12 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что диалог об обмене с украинской стороной «идет тяжело». 24 декабря глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель сообщал «Ъ», что с февраля 2022 года сотрудники МККК посетили 4,7 тыс. российских и украинских военнопленных.