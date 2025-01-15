Раненый боец из Прикамья вернулся из плена во время обмена между Россией и Украиной

«В июне прошлого года ко мне с заявлением обратились мама и сестра бойца, который был мобилизован в одном из муниципалитетов нашего края. В середине июля его включили в список военнослужащих, находящихся в плену и подлежащих обмену», — рассказал Игорь Сапко.
По его словам, он уже позвонил маме освобожденного прикамца и сообщил ей радостную новость.
Напомним, сегодня состоялся первый в 2025 году обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он прошел в формате «25 на 25» при посредничестве ОАЭ. Все освобожденные российские бойцы имеют ранения. Сейчас они находятся на территории Беларуси. В ближайшее время их доставят на Родину, где их ждет лечение и реабилитация.