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Раненый боец из Прикамья вернулся из плена во время обмена между Россией и Украиной

ПЕРМЬ, 15 января, ФедералПресс. Среди освобожденных во время первого в этом году обмена военнопленными между Россией и Украиной есть участник спецоперации из Пермского края. Раненый боец находился в плену с лета 2024 года. Об этом сообщил прикамский омбудсмен Игорь Сапко.

«В июне прошлого года ко мне с заявлением обратились мама и сестра бойца, который был мобилизован в одном из муниципалитетов нашего края. В середине июля его включили в список военнослужащих, находящихся в плену и подлежащих обмену», — рассказал Игорь Сапко.

По его словам, он уже позвонил маме освобожденного прикамца и сообщил ей радостную новость.

Напомним, сегодня состоялся первый в 2025 году обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он прошел в формате «25 на 25» при посредничестве ОАЭ. Все освобожденные российские бойцы имеют ранения. Сейчас они находятся на территории Беларуси. В ближайшее время их доставят на Родину, где их ждет лечение и реабилитация.