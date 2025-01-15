Раненый боец из Прикамья вернулся из плена во время обмена между Россией и Украиной

Напомним, сегодня состоялся первый в 2025 году обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он прошел в формате «25 на 25» при посредничестве ОАЭ. Все освобожденные российские бойцы имеют ранения. Сейчас они находятся на территории Беларуси. В ближайшее время их доставят на Родину, где их ждет лечение и реабилитация.