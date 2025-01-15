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Военнослужащего из Самарской области освободили из плена

Среди освобожденных из плена оказался боец из Тольятти.

Военнослужащий из Самарской области вернулся из плена. Об его освобождении сообщила Уполномоченный по правам человека региона Елена Лапушкина в среду, 15 января 2025 года.

«На Родину с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Среди них — житель Тольятти, чья семья обращалась к нам за содействием в его освобождении из плена», — написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, она связалась с супругой военнослужащего, которая уже знает, что ее муж скоро вернется домой. Елена Лапушкина также уведомила главу Тольятти Илью Сухих.

Обмен военнопленными состоялся благодаря совместной работе минобороны, ФСБ и Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой. В ближайшее время бойцы получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию.