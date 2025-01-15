Военнослужащего из Самарской области освободили из плена

Военнослужащий из Самарской области вернулся из плена. Об его освобождении сообщила Уполномоченный по правам человека региона Елена Лапушкина в среду, 15 января 2025 года.
«На Родину с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Среди них — житель Тольятти, чья семья обращалась к нам за содействием в его освобождении из плена», — написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.
По словам омбудсмена, она связалась с супругой военнослужащего, которая уже знает, что ее муж скоро вернется домой. Елена Лапушкина также уведомила главу Тольятти Илью Сухих.
Обмен военнопленными состоялся благодаря совместной работе минобороны, ФСБ и Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой. В ближайшее время бойцы получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию.