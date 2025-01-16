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ВС России нанесли ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом за удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Министерство ранее сообщило, что российские войска утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

«В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции “Русская” в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край) с целью срыва подачи газа по трубопроводу “Турецкий поток”, утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа», — добавили в Минобороны.