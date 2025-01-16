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Удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, в результате поражено хранилище газа в Стрые Львовской области, сообщило Минобороны РФ.

Министерство ранее сообщило, что российские войска утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

«Утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, удар стал ответом на украинские атаки с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани с целью срывов поставок по газопроводу «Турецкий поток»,

В министерстве уточнили, что одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

В Минобороны заверили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.