Удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ

Как пояснили в ведомстве, удар стал ответом на украинские атаки с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани с целью срывов поставок по газопроводу «Турецкий поток»,