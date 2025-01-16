Минобороны: ВС РФ нанесли ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

Российские военные нанесли ответный удар по объектам украинской газовой инфраструктуры, сообщает минобороны РФ.
Цели успешно поразили в ответ на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow зарубежного производства, а также попытку срыва подачи топлива по газопроводу «Турецкий поток».
«В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции с целью срыва подачи газа по трубопроводу “Турецкий поток”, утром 15 января Вооружёнными силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении ведомства.
В МО подчеркнули, что одной из успешно поражённых целей является наземная инфраструктура крупного подземного газохранилища в городе Стрый, расположенном во Львовской области Украины.
«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку и любые провокации киевского режима не останутся без ответа», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Напомним, Киев пытался нанести удар по компрессорной станции «Турецкого потока», находящейся в селе Гай-Кодзор Краснодарского края. Были использованы беспилотные летательные аппараты самолётного типа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака Вооружённых сил Украины на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» является энергетическим терроризмом.