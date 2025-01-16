Минобороны: ВС РФ нанесли ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

«В ответ на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции с целью срыва подачи газа по трубопроводу “Турецкий поток”, утром 15 января Вооружёнными силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении ведомства.