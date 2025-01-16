Погиб известный человек в Приморье

Член Комитета по политтехнологиям РАСО, член РАПК, политконсультант Петр Ханас погиб на СВО при выполнении боевого задания.
Петр Ханас в период с 1991 по 1999 год проходил службу в морской авиации Тихоокеанского флота. После завершения военной карьеры он начал работать старшим преподавателем в Дальневосточном государственном техническом университете. В 1995 году он получил диплом Тихоокеанского института политики и права по специальности «политология». После занимал должность доцента кафедры политических процессов в Дальневосточном федеральном университете.
Свою профессиональную деятельность Пётр начал в Приморском крае, где он был задействован в проведении ключевых избирательных кампаний, имевших большое значение для региона.
В недавнем прошлом Пётр Ханас перебрался в Москву и продолжил свою работу в столице.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Петра. Дата церемонии прощания будет сообщена дополнительно.