Погиб известный человек в Приморье

Петр Ханас в период с 1991 по 1999 год проходил службу в морской авиации Тихоокеанского флота. После завершения военной карьеры он начал работать старшим преподавателем в Дальневосточном государственном техническом университете. В 1995 году он получил диплом Тихоокеанского института политики и права по специальности «политология». После занимал должность доцента кафедры политических процессов в Дальневосточном федеральном университете.