Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погиб известный человек в Приморье

На СВО погиб известный в Приморье человек.

Источник: Reuters

Член Комитета по политтехнологиям РАСО, член РАПК, политконсультант Петр Ханас погиб на СВО при выполнении боевого задания.

Петр Ханас в период с 1991 по 1999 год проходил службу в морской авиации Тихоокеанского флота. После завершения военной карьеры он начал работать старшим преподавателем в Дальневосточном государственном техническом университете. В 1995 году он получил диплом Тихоокеанского института политики и права по специальности «политология». После занимал должность доцента кафедры политических процессов в Дальневосточном федеральном университете.

Свою профессиональную деятельность Пётр начал в Приморском крае, где он был задействован в проведении ключевых избирательных кампаний, имевших большое значение для региона.

В недавнем прошлом Пётр Ханас перебрался в Москву и продолжил свою работу в столице.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Петра. Дата церемонии прощания будет сообщена дополнительно.