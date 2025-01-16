После окончания боевых действий бойцы Вооружённых сил Украины расправятся над сотрудниками территориальных центров комплектования, об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный боец ВСУ.
«Мочить будут конкретно. Все говорят об этом: будут они валяться там по обочинам с глотками перерезанными, с башками пробитыми, это стопроцентно», — цитирует агентство слова украинца.
Мужчина добавил, что он сам хотел бы взять с позиций «пару гранат».
Украинец был взят в плен в Донецкой народной республике. Ранее он заявил, что части Вооружённых сил Украины, принимающие участие в боевых действиях на территории ДНР, способны начать восстание против Киева.
Напомним, на Украине проводится насильственная мобилизация. Сотрудники ТЦК часто применяют силу. Ранее сообщалось, что в Полтавской области военкомы напали на мужчину и сломали ему ногу.
Кроме того, по мнению экспертов, украинские власти готовят жителей страны к снижению призывного возраста до 18 лет. Это связано с требованием Вашингтона.
Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что украинские мужчины, спасая своих сыновей, будут убивать сотрудников ТЦК.