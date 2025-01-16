Расчеты «Гиацинтов-С» уничтожили замаскированные позиции и орудия ВСУ в ДНР

«В ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек “Гиацинт-С” мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия, расчет АГС и скопления живой силы ВСУ в ДНР», — сказали в ведомстве отметив, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных целей.
В министерстве рассказали, что цели были вскрыты с помощью беспилотных летательных аппаратов, их точные координаты были переданы на пункт управления. После этого было принято решение нанести удары расчетами гаубиц «Гиацинт-С».
В ведомстве добавили, что после проведения стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные, чтобы восполнить боекомплект и исключить нанесение ответного огня со стороны противника.