Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты «Гиацинтов-С» уничтожили замаскированные позиции и орудия ВСУ в ДНР

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия и скопления живой силы ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек “Гиацинт-С” мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия, расчет АГС и скопления живой силы ВСУ в ДНР», — сказали в ведомстве отметив, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных целей.

В министерстве рассказали, что цели были вскрыты с помощью беспилотных летательных аппаратов, их точные координаты были переданы на пункт управления. После этого было принято решение нанести удары расчетами гаубиц «Гиацинт-С».

В ведомстве добавили, что после проведения стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные, чтобы восполнить боекомплект и исключить нанесение ответного огня со стороны противника.