Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном

«Готовились, так сказать, зашли и выполнили поставленную боевую задачу. Сказать честно, оборону он держит, противник, хорошо. Уважаю противника. Противник сильный, с ним было интересно воевать. Он не просто стреляет в разные стороны, у него есть тактика, у него есть определенная стратегия, которой он следовал», — пояснил Мозгов.