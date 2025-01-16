Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном

«Противник был, были наёмники. Нашли опознавательные флаги Польши, Болгарии. То есть это точно были наёмники. А точнее это была 425-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ. Батальон “Скала”, националистический батальон “Скала”. Который в том числе состоит из наёмников и нацистов», — рассказал РИА Новости штурмовик.
По его словам, численность обороняющегося противника в данном населенном пункте составляла около 20 человек. И как заметил боец, чем ближе к Красноармейску идет продвижение ВС РФ, тем серьезней оборона противника, так как для него это важный стратегический город.
«Готовились, так сказать, зашли и выполнили поставленную боевую задачу. Сказать честно, оборону он держит, противник, хорошо. Уважаю противника. Противник сильный, с ним было интересно воевать. Он не просто стреляет в разные стороны, у него есть тактика, у него есть определенная стратегия, которой он следовал», — пояснил Мозгов.
Как утверждает боец, при предложении сдаться в плен противник категорически отказывался. После взятия позиций ВСУ было очевидно, что противник использовал исключительно вооружение НАТО, отечественного практически не наблюдалось. Все ночные попытки противника осуществить подвоз боекомплекта были пресечены, в том числе и с помощью атак FPV-дронов.
Военнослужащий также добавил, что успешному штурму способствовала туманная погода.
«Погода, как обычно, была на нашей стороне. Помог нам густой туман для затягивания, так сказать, дальнейших сил, для прорыва обороны», — пояснил собеседник.