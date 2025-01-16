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Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.