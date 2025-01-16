Уроженец Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Игорь Копылов из Баяндаевского района Приангарья погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО 27 июля 2024 года. Мужчине было 36 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил мэр района Анатолий Табинаев на своей странице во «ВКонтакте» (12+), Игорь Петрович родился 13 января 1988 года в селе Покровка Баяндаевского района в многодетной семье. Позже он жил в деревне Тургеневка и работал механизатором в фермерском хозяйстве.
В ноябре 2023 года мужчина подписал контракт и отправился в зону спецоперации.
У Игоря Копылова остались жена и четверо детей.