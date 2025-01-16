Уроженец Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Как сообщил мэр района Анатолий Табинаев на своей странице во «ВКонтакте» (12+), Игорь Петрович родился 13 января 1988 года в селе Покровка Баяндаевского района в многодетной семье. Позже он жил в деревне Тургеневка и работал механизатором в фермерском хозяйстве.