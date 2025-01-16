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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Источник: © РИА Новости

По данным ресурса, тревога в Сумской области была объявлена в 04.40 мск, в Хмельницкой — в 04.47, в Днепропетровской — в 05.39.

Воздушная тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР.

Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.