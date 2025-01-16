За ночь сбили 27 БПЛА над четырьмя российскими регионами

Власти регионов пока никак не комментировали информацию. Белгородская и Тамбовская области в предыдущий раз подвергались атаке вчера, 15 января. В Воронежской области в тот же день после падения БПЛА начался пожар на нефтебазе. Курская область в прошлый раз была атакована 11 января, там перехватили один БПЛА. Во всех случаях никто не пострадал.