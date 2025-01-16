Власти регионов пока никак не комментировали информацию. Белгородская и Тамбовская области в предыдущий раз подвергались атаке вчера, 15 января. В Воронежской области в тот же день после падения БПЛА начался пожар на нефтебазе. Курская область в прошлый раз была атакована 11 января, там перехватили один БПЛА. Во всех случаях никто не пострадал.
За ночь сбили 27 БПЛА над четырьмя российскими регионами
В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 15 беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще семь БПЛА сбиты над Воронежской областью, три над Тамбовской областью, два над Курской областью.