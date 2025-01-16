«Начало первого ночи 16 января, прилетело в город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении “военный городок № 3”. В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, но взлетная полоса восстановлена и вполне действующая», — сказал собеседник агентства.
Поздно вечером в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.
Утром в среду, по данным Лебедева, в регионе уничтожили по меньшей мере одну пусковую установка, из которой украинские военные обстреливали Брянскую область.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.