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Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Источник: РИА "Новости"

«Начало первого ночи 16 января, прилетело в город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении “военный городок № 3”. В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, но взлетная полоса восстановлена и вполне действующая», — сказал собеседник агентства.

Поздно вечером в Черниговской области объявляли воздушную тревогу.

Утром в среду, по данным Лебедева, в регионе уничтожили по меньшей мере одну пусковую установка, из которой украинские военные обстреливали Брянскую область.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.