Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области

«Начало первого ночи 16 января, прилетело в город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении “военный городок № 3”. В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, но взлетная полоса восстановлена и вполне действующая», — сказал собеседник агентства.