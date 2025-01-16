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Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на нефтебазу

В ночь на 16 января три района Воронежской области подверглись атаке более 10 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Пожарные продолжают тушить нефтебазу в Лискинском районе, на которую, по словам главы региона, пришлась большая часть ударов.

Источник: РИА "Новости"

О том, что в результате атаки дронов загорелась нефтебаза в одном из районов области, Александр Гусев сообщил вчера в около 23:00. «На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда», — написал Гусев в Telegram. Он добавил, что для тушения пожара направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.

Пострадавших в результате атаки нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало, угрозы населению также нет. На доступности ГСМ в регионе пожар на нефтебазе не скажется, заверил губернатор.

В предыдущий раз Воронежская область подвергались атаке вчера, 15 января. В результате падения нескольких беспилотников в регионе возникло возгорание на нефтебазе. В течение сегодняшней ночи силы ПВО сбили 27 БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщало Минобороны.

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