Губернатор рассказал о ночной атаке БПЛА на нефтебазу в Воронежской области

Прошлой ночью три района Воронежской области атаковали свыше 10 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
Большая часть пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Как стало известно ранее, в результате падения БПЛА произошло возгорание. Никто не пострадал. По предварительной информации, имущество граждан не повреждено.
Сначала тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак. Сейчас огонь на нескольких резервуарах тушат усиленные пожарные расчёты. К работе привлечены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Также направлены дополнительные силы из двух соседних областей.
«Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил глава региона.