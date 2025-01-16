Губернатор рассказал о ночной атаке БПЛА на нефтебазу в Воронежской области

Сначала тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак. Сейчас огонь на нескольких резервуарах тушат усиленные пожарные расчёты. К работе привлечены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Также направлены дополнительные силы из двух соседних областей.