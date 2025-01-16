Что известно о пожаре на нефтебазе в Воронежской области после атаки БПЛА

ТАСС собрал основное о происшествии.
Последствия атаки
- Возгорание на нефтебазе произошло в результате падения нескольких беспилотников.
- По словам Гусева, сначала тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект.
- С огнем на нескольких резервуарах борются десятки единиц техники и два пожарных поезда.
- На место происшествия направили дополнительные силы из двух соседних регионов.
- По предварительным данным, пострадавших нет.
- Как сообщил глава региона, на доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области ситуация никак не повлияет.
- Гусев добавил, что угрозы населению из-за возгорания на нефтебазе нет.
Сообщение Минобороны
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 27 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 15 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской, а также два — над Курской.
Последствия в других регионах
- В Тамбовской области обломками БПЛА частично повреждена кровля частного дома.