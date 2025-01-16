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Что известно о пожаре на нефтебазе в Воронежской области после атаки БПЛА

Десятки единиц техники и два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия атаки

  • Возгорание на нефтебазе произошло в результате падения нескольких беспилотников.
  • По словам Гусева, сначала тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект.
  • С огнем на нескольких резервуарах борются десятки единиц техники и два пожарных поезда.
  • На место происшествия направили дополнительные силы из двух соседних регионов.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
  • Как сообщил глава региона, на доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области ситуация никак не повлияет.
  • Гусев добавил, что угрозы населению из-за возгорания на нефтебазе нет.

Сообщение Минобороны

  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили над четырьмя российскими регионами 27 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 15 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской, а также два — над Курской.

Последствия в других регионах

  • В Тамбовской области обломками БПЛА частично повреждена кровля частного дома.

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