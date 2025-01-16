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В Новороссийске увеличили единовременную выплату контрактникам

Единовременную выплату контрактникам Новороссийске увеличили до 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске увеличили единовременную выплату контрактникам. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

С 1 января выплата для бойцов, заключивших контракт с Минобороны РФ через пункт отбора на военную службу Новороссийска, составляет 500 тысяч рублей.

«Новороссийск три года подряд занимает лидирующее место в крае по отбору граждан на военную службу по контракту. Работа нашего военного комиссариата высоко оценена руководством Южного военного округа. В прошлом году город-герой перевыполнил план по призыву и отбору граждан на службу по контракту», — сказал глава Новороссийска.

Ранее единовременная выплата в Новороссийске составляла 400 тысяч рублей.