В Новороссийске увеличили единовременную выплату контрактникам

«Новороссийск три года подряд занимает лидирующее место в крае по отбору граждан на военную службу по контракту. Работа нашего военного комиссариата высоко оценена руководством Южного военного округа. В прошлом году город-герой перевыполнил план по призыву и отбору граждан на службу по контракту», — сказал глава Новороссийска.