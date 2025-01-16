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В Сочи с имущества и счета бойца СВО сняли арест после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Сочи восстановила права участника спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства прокуратуры города Сочи были восстановлены права участника спецоперации. Нарушения в отношении бойца СВО выявили в ходе прокурорской проверки на соблюдение законодательства в сфере защиты прав граждан, которые находятся в зоне проведения боевых действий.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, судебные приставы-исполнители наложили арест на денежные средства и имущество жителя курорта, в то время как он находится на СВО.

«По результатам вмешательства прокуратуры города права военнослужащего восстановлены, должностными лицами органов принудительного исполнения вынесены соответствующие постановления, ограничительные меры отменены», — сообщает ведомство.

права человека