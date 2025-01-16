Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.