«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ.