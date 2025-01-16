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Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.