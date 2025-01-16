Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.