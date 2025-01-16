ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий группировки «Центр»

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.