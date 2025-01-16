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ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий группировки «Центр»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял более 580 военнослужащих и три танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства.