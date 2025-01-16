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ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили военные аэродромы, цеха производства, места сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — говорится в сообщении.