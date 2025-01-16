Группировка «Восток» улучшила тактическое положение

Отмечается, что потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, бронетранспортер Stryker производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.