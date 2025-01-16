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Группировка «Восток» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне российской группировки войск «Восток», сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Алексеевка, Времевка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, бронетранспортер Stryker производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.