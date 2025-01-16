Губернатор попросил жителей не приближаться к горящей нефтебазе в Воронежской области

По словам Александра Гусев, борьба с огнем продолжается, на помощь пожарным из Воронежской и двух соседних областей направлены сотрудники коммунальных служб со всего региона. Поблизости развернут пункт временного размещения для отдыха спасателей, которые ликвидируют последствия атаки на нефтебазу. На данный момент угрозы для жителей и соседних предприятий нет. На месте работают оперативные службы, которые обеспечивают безопасность.
«Призываю местных жителей воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе».
Напомним, участок трассы рядом с местом ЧП перекрыт, об этом ранее сообщили в Госавтоинспекции региона.