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Губернатор попросил жителей не приближаться к горящей нефтебазе в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 16 января побывал на месте ночной атаки украинских БПЛА в Лискинском районе. О том, как идет ликвидация последствий, глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам Александра Гусев, борьба с огнем продолжается, на помощь пожарным из Воронежской и двух соседних областей направлены сотрудники коммунальных служб со всего региона. Поблизости развернут пункт временного размещения для отдыха спасателей, которые ликвидируют последствия атаки на нефтебазу. На данный момент угрозы для жителей и соседних предприятий нет. На месте работают оперативные службы, которые обеспечивают безопасность.

«Призываю местных жителей воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе».

добавил губернатор

Напомним, участок трассы рядом с местом ЧП перекрыт, об этом ранее сообщили в Госавтоинспекции региона.