Губернатор попросил жителей не приближаться к горящей нефтебазе в Воронежской области

По словам Александра Гусев, борьба с огнем продолжается, на помощь пожарным из Воронежской и двух соседних областей направлены сотрудники коммунальных служб со всего региона. Поблизости развернут пункт временного размещения для отдыха спасателей, которые ликвидируют последствия атаки на нефтебазу. На данный момент угрозы для жителей и соседних предприятий нет. На месте работают оперативные службы, которые обеспечивают безопасность.