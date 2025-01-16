Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортеров, 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.