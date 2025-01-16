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ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена контратака противника», — говорится в сводке.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населённых пунктов Курской области и шести — в Сумской области Украины.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.