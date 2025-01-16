Группировка «Север» продвинулась под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение мотопехотной бригаде ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 470 человек
Подразделения «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка ЛНР и Торское ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 470 человек. ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» нанесла удар по формированиям восьми бригад ВСУ
Бойцы «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение восьми бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны за сутки в зоне действия группировки «Юг»: до 260 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий.
Бойцы группировки «Центр» уничтожили Leopard
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение 12 формированиям противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины, в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка ДНР.
Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» улучшила тактическое положение
Подразделения «Восточной» группировки нанесли удары по восьми бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР и города Гуляйполе в Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки в живой силе составили порядка 240 человек. Также российские военнослужащие уничтожили: танк, бронетранспортер Stryker, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Дарьевка Херсонской области.
«Противник потерял до 85 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 152 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средства ПВО сбили 95 БПЛА самолетного типа, три управляемые авиационные бомбы Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS.