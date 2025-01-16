Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

«Сегодня в городе Бахчисарай, на Аллее славы, состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Куровым Максимом Александровичем», — говорится в сообщении.
Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности «Газовое хозяйство и газовые сети». По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.
В марте 2024 Максим Александрович подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Служил в десантно-штурмовой роте в должности стрелка-помощника гранатометчика.
«Максим Александрович Куров погиб 2 декабря 2024 года в селе Новоивановка Суджанского района Курской области при выполнении задач по восстановлению территориальной целостности границ Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в администрации.