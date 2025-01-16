Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в администрации Бахчисарайского района.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в городе Бахчисарай, на Аллее славы, состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Куровым Максимом Александровичем», — говорится в сообщении.

Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности «Газовое хозяйство и газовые сети». По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.

В марте 2024 Максим Александрович подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Служил в десантно-штурмовой роте в должности стрелка-помощника гранатометчика.

«Максим Александрович Куров погиб 2 декабря 2024 года в селе Новоивановка Суджанского района Курской области при выполнении задач по восстановлению территориальной целостности границ Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в администрации.