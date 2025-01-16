Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности «Газовое хозяйство и газовые сети». По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.